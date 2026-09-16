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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

16.09.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serkan Özcan/SARUHANLI,(Manisa),(DHA)

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Doğan Güleç (25), hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 20:00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Kepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. Doğan Güleç'in kontrolünü yitirdiği motosiklet, iddiaya göre karşı geçerek sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 45 ACK 997 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Güleç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak kaza yerine gelen Doğan Güleç'in yakınları, gözyaşları döktü. Güleç’in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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