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Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi bağırıp çağırdı

16.09.2026 - 00:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ'da bir şahıs, sokak ortasında kendi motosikletini ateşe verdi. Başında bağırıp çağıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, merkez Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini sokak ortasında ateşe verdi. Alev alev yanan motosikletin başında durarak bağırıp çağıran şahsı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ilk olarak sokakta güvenlik önlemi aldı. Ardından şahıs, ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

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