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Arabası olanları yakından ilgilendiren kritik karar! Dikkat çeken ‘kayıt’ detayı

Arabası olan herkesi ilgilendiren flaş karar! Trafik cezası alanlar dikkat, mahkeme iptal etti. Artık değişti. ‘Şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçişini beklemediği’ gerekçesiyle para ceza kesilen sürücünün itirazını değerlendiren sulh ceza hakimliği, fotoğraf ve görüntü gibi deliller olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti. Karardaki fahri müfettişlere yönelik ‘kayıt’ detayı ise dikkat çekti.

18.11.2021 - 12:10 | | AA
Arabası olanları yakından ilgilendiren kritik karar! Dikkat çeken ‘kayıt’ detayı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "elektronik cihazla kayıt yapılmadığı" gerekçesiyle fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezasını iptal etti.

Alınan bilgiye göre, fahri trafik müfettişi, "şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçişini beklemediği" gerekçesiyle sürücü Nuran Özdemir'e 314 lira ceza yazdı.

CEZANIN İPTALİNİ TALEP ETTİ

Buna itiraz eden avukat Nuran Özdemir, dilekçesinde, iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, idari yaptırım gerektiren kabahatin işlendiğini ispatlayacak davranışın yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğu, aksi halde kamu otoritesi tarafından tek taraflı gıyaben tutulan tutanakların hukuka uygunluk karinesinden yararlanamayacağı hatırlatıldı.

KEYFİ DAVRANIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Kararda, denetime elverişli bilgi, belge ve açıklama sayesinde kişinin hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını öğrenmesinin mümkün olacağı, böylece kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarda bulunmasının önüne geçileceği vurgulandı.

Fahri trafik müfettişlerinin, kolluk görevlileri gibi araç durdurma yetkilerinin bulunmadığı aktarılan kararda, bu nedenle müfettişlerin idari kararlarının denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiğinin altı çizildi.

FAHRİ MÜFETTİŞLER HAKKINDA KAYIT KARARI

Bu kapsamda fahri müfettişlerinin, teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanabileceğine dikkat çekilen kararda, "Fahri müfettişler, mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanları elverdiği ölçüde elektronik cihazla kayıt yapmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

Hakimlik, somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle Özdemir'e kesilen 314 liralık cezayı iptal etti.

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