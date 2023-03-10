Araba ve ev almak isteyenlere kapora tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar ile Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz 'Emlak Forum' adlı toplantıda kentteki kira fiyatları, konut satışları ve alım satım işlemlerinde yapılması gerekenler hakkında üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Çağlar, “Kira fiyatları sadece Antalya’da yükselmedi. Birçok ilde yükseldiğini görüyoruz. Bizim fiyatlar ne zaman yükseldi? Rusya-Ukrayna savaşından sonra Antalya’mıza binlerce yabancı göçü olduğu zaman yükseldi. Antalya’da depremden sonra fahiş bir fiyat olmadı. Ben bu fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yazılı ve sözlü olarak kurumlarımıza bildirimde bulundum. Antalya’ya yaklaşık 200 bin depremzede geldi. Antalya’da kiralık ev kalmadı” dedi.

"ÇOK FAZLA DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ ALIYORUM"

Fiyatların artmasında korsan emlakçılarının neden olduğunu belirten Çağlar, “Bu sitelere nasıl benim emlakçım, galericim yetki belgesi olmadan ilan veremiyorsa, yoldan geçen de ilan koyamasın. Yoldan geçen bir tane aracın fotoğrafını çekip, siteye yüklüyor. Piyasada değeri 100 bin TL ise 98 bin TL yazıyor, benim vatandaşım da ‘uygun fiyat’ diyerek direkt kapora gönderiyor. Ertesi gün telefonla kişiyi arayınca ulaşamıyor.

Sonra dolandırıldığını anlıyor. Yolda duran aracın fotoğrafını çekip sisteme yüklüyor. Çok da önemli değil onun için plakasını kapatıp yüklüyor. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bu sitelere ev sahibi kişilerin ve ruhsat sahibi kişiler koysun. Bu iş bu kadar basit. Bu hem dolandırıcılığın önüne hem de fiyat artışlarının önüne geçecektir.

Çok fazla dolandırıcılık şikayeti alıyorum, günlük 10-15 tane şikayet geliyor. Vatandaş bilmiyor ki dolandıran kişinin galerici emlakçı olmadığını. Adam beni arayı, ‘emlakçı beni dolandırdı’ diyor. Bir bakıyorum kaydı yok” sözlerine yer verdi.

"200 TL OLAN AİDATLARI BİR ANDA 100 EURO ÇEVİRDİLER"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise şehirde yabancı nüfusunun artmaya başladığını belirterek, “Yabancılar artık apartman yönetimine de sahip olmaya başladılar.

Dolayısı ile kendi vatandaşlarını yerleştirmeye başladılar. 200 TL olan aidatları bir anda 100 EURO çevirdiler, buna itiraz eden kat malikleri de yöneticiden ‘isterseniz apartmandan çıkabilirsiniz’ yanıtını almaya başladı. Burada biz konularda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Türkiye Gelir İdaresi tarafından 86 bin tane fahiş fiyat tespit edildi.

Şu anda onların cezaları kesiliyor, Antalya birinci sırada diyebiliriz. Vatandaşlarımızı uyarıyorum, her sitede gördüğünüz ilanı doğru kabul etmeyin. Şikayet hattını arayarak şikayetçi olsunlar.