GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAntalya'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları durduruldu
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları durduruldu

Antalya'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları durduruldu

10.10.2025 - 14:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları durduruldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şap hastalığına karşı önlem amaçlı olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ilçe dışından giriş ve çıkışı geçici süreyle durduruldu.

Haberin Devamı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvancılığı korumak adına alınan tedbirlere üreticilerin titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Antalyada şap alarmı Hayvan giriş çıkışları durduruldu

Şap hastalığının kısa sürede yayılan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uygulanan tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemize hiçbir büyükbaş ve küçükbaş hayvanın giriş-çıkışı yapılmamalıdır (Ruhsatlı kesimhaneler hariç). Aşılama çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Herhangi bir şüpheli durumun görülmesi halinde derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmelidir."

İLGİLİ HABER

Iğdır'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı: Hepsi kapatıldı
Iğdır'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı: Hepsi kapatıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin alınan tedbirlere titizlikle uymalarının Korkuteli'nde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

    Güncel Haberler

    Pakistan'dan ve Çankırı'dan Kayseri'ye getiriyor! Müşterilerin gözü önünde parçalayıp satıyor
    #Gündem

    Pakistan'dan ve Çankırı'dan Kayseri'ye getiriyor! Müşterilerin gözü önünde parçalayıp satıyor

    Kilosu 300 TL'den satılıyor! Kasa kasa geldi: Yüzler gülüyor
    #Gündem

    Kilosu 300 TL'den satılıyor! Kasa kasa geldi: Yüzler gülüyor

    Mereto Dağı'nın eteklerindeki kulübesinde üretip 2 bin TL'ye satıyor! Batmanlı vatandaş babasının yolundan gitti ekmek kapısını buldu
    #Gündem

    Mereto Dağı'nın eteklerindeki kulübesinde üretip 2 bin TL'ye satıyor! Batmanlı vatandaş babasının yolundan gitti ekmek kapısını buldu