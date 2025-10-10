Antalya'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları durduruldu

Haberin Devamı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvancılığı korumak adına alınan tedbirlere üreticilerin titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Şap hastalığının kısa sürede yayılan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uygulanan tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemize hiçbir büyükbaş ve küçükbaş hayvanın giriş-çıkışı yapılmamalıdır (Ruhsatlı kesimhaneler hariç). Aşılama çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. Herhangi bir şüpheli durumun görülmesi halinde derhal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmelidir."

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin alınan tedbirlere titizlikle uymalarının Korkuteli'nde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.