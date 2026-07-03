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Kırklareli Vize, Saray ve Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

03.07.2026 - 18:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)

Kırklareli Vize, Saray ve Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu'da denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Ordu Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girilmesini yasakladı.

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Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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TEKİRDAĞ'IN SARAY İLÇESİNDE DE YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçe sınırları içerisinde 4-5 Temmuz 2026 (Cumartesi/Pazar) tarihlerinde 2 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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ORDU'DA DENİZE GİRMEK 2 SÜREYLE YASAKLANDI

Ordu Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde denize girilmesini yasakladı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 4 Temmuz Cumartesi günü ilin doğu kesimlerinde öğleden sonra, batı kesimlerinde ise gün boyu yüksek dalga ve rip akıntısı beklendiği belirtildi. Ayrıca 5 Temmuz Pazar günü ise il genelinde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşmasının tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği ‘Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu’ kararı doğrultusunda 4 Temmuz Cumartesi günü Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde saat 14.00'ten sonra, Fatsa ve Ünye ilçelerinde ise gün boyunca, 5 Temmuz Pazar günü ise yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle Ordu genelinde denize girmenin yasak olduğu belirtildi.

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Valilik, vatandaşların can güvenliği açısından alınan kararlara uymalarını ve uyarıları dikkate almalarını istedi.

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