Uşak'ın iki lezzeti dünya pazarına açılıyor: Coğrafi işaretle koruma altına alındı!

Uşak keten tohumu" ve "Uşak susamı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, kentin yerel değerlerini korumak ve tanıtmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Uşak keten tohumu ve Uşak susamı coğrafi işaretle tescillenerek kentin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Uşak'ın üretim kültürüne, yöresel mirasına ve marka değerine katkı sağlayan bu tescilden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.