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GündemUşak'ın iki lezzeti dünya pazarına açılıyor: Coğrafi işaretle koruma altına alındı!
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Uşak'ın iki lezzeti dünya pazarına açılıyor: Coğrafi işaretle koruma altına alındı!

03.07.2026 - 17:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Uşak'ın iki lezzeti dünya pazarına açılıyor: Coğrafi işaretle koruma altına alındı!

Uşak'ın bereketli topraklarında yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen "Uşak Keten Tohumu" ve "Uşak Susamı", Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından sarsılmaz bir kararla coğrafi işaretle tescillendi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) öncülüğünde yürütülen titiz lojistik ve hukuki çalışmalar neticesinde, kentin iki asil tarım ürünü daha koruma kalkanına alınarak saniyeler içinde dünya pazarlarına açılma yolunda dev bir adım attı.

Uşak keten tohumu" ve "Uşak susamı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, kentin yerel değerlerini korumak ve tanıtmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Uşak keten tohumu ve Uşak susamı coğrafi işaretle tescillenerek kentin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Uşak'ın üretim kültürüne, yöresel mirasına ve marka değerine katkı sağlayan bu tescilden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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