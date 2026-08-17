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GündemEmniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı mı? EGM terfi ve atamalar yapıldı mı?
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Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı mı? EGM terfi ve atamalar yapıldı mı?

17.08.2026 - 23:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı mı? EGM terfi ve atamalar yapıldı mı?

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 2024'ten bu yana kadro yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemeyen 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

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Fidan, EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ve atama işlemlerinin, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlık makamının onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ali Fidan, ayrıca Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki 270 personelin 2026 yılı genel atamalarının yapıldığını kaydetti.

Terfi ve atama işlemlerinin yarın saat 00.00 itibarıyla "PBS.NET" üzerinden personele duyurulacağını aktaran Fidan, "Bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan teşkilat mensuplarımıza yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı mı? EGM terfi ve atamalar yapıldı mı?
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Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi ve atamalar yapıldı mı? EGM terfi ve atamalar yapıldı mı?