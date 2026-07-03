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Edirne'de 665. kez yapılıyor! 817 kişinin tek bir amacı var

03.07.2026 - 16:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'de 665. kez yapılıyor! 817 kişinin tek bir amacı var

Bu yıl 665.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 817 pehlivan, dualı çayır olarak bilinen Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı. Bugün saat 14.00'te farklı boylarda mücadele edecek pehlivanlar çayıra salınarak kura eşleşmeleri gerçekleştirildi. Kavurucu sıcak havaya rağmen er meydanına çıkan pehlivanlar, gelenek gereği zeytinyağıyla yağlanıp kispetlerini giyerek kıyasıya mücadeleye başladı.

Edirnede 665. kez yapılıyor 817 kişinin tek bir amacı var

Yiğitlerin harman olduğu Sarayiçi Er Meydanı'nda, asırlardır yaşatılan Kırkpınar geleneği bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla sürüyor.
Başpehlivanlık yarışında ise 40 başpehlivan kol bağlayarak kıyasıya mücadedele edecek. Bu yıl 665'si düzenlenen yağlı güreşlerde 817 güreşçi kol bağladı.

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