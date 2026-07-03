Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış ve dolu uyarısı peş peşe geldi
Son dakika haberine göre sıcaktan bunalan İstanbul yağışlı havayla serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN SAĞANAK VE DOLU UYARISI
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının hafta sonu İstanbul'da etkili olacağı belirtildi. Cumartesi günü sağanak yağış beklendiği, yağışların yer yer kuvvetli olabileceği; kararsız hava şartlarının etkisiyle gök gürültülü sağanaklar ve yerel dolu hadiselerinin görülebileceği ifade edildi.
AKOM, İstanbul genelinde etkili olması beklenen yeni hava sistemine ilişkin uyarıda bulundu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu ile birlikte yerini serin havaya bırakacağı açıklandı. Hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü itibarıyla hissedilir derecede düşüş göstereceği ifade edildi. Balkanlar üzerinden gelen serin havanın bölgeye girişiyle birlikte, termometrelerin 27 derece civarına gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Kuvvetli sağanak ve dolu riski
Cumartesi günü saat 08.00'de başlaması beklenen yağışlı hava sisteminin saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması sonucu oluşan kararsız hava şartlarının, yağışların şiddetini artırabileceği öngörülüyor. İstanbul'un farklı bölgelerinde yer yer 10-30 kg/m seviyesine ulaşabilecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenirken, bu süreçte şimşek, yıldırım ve ufak çaplı yerel dolu hadiselerinin de meydana gelebileceği tahmin ediliyor.
ANKARA'DA HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, NATO Zirvesi sırasında Ankara'da hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hafta sonu ve gelecek hafta hava durumunun nasıl olacağını değerlendirdi. Gelecek hafta hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-3 derece düşeceğini belirten Özdemirci, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların etkili olacağını, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Ankara'da ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
Özdemirci, yarın ülkenin bazı noktalarında yağış olacağını söyleyerek, "Özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde, Marmara Bölgesi'nde, yine Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyılarında, yine Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesiyle yine Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Bu yağışlarda Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak, kuvvetli sağanak şeklinde. Yine doğuda Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Pazar günü de hava durumunun benzer şekilde seyredeceğini aktaran Özdemirci, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun doğu kesiminde ve Trakya'da aralıklı yağışlar görüleceğini ifade etti.
Yağışların beklendiği noktalar
Özdemirci, "Pazartesi günü yağışlı hava var. Salı günü de yine aralıklı yağışlar var. Akdeniz Bölgesi'nde, Karadeniz, Doğu Karadeniz'de, yine Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde yine yağışlar gözüküyor. Çarşamba günü için de yine Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, perşembe günü de yine Akdeniz Bölgesi'nde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Trakya'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz" açıklamasında bulundu.
Bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna değinen Özdemirci, yarından itibaren sıcaklıklarda düşüş olacağını ve hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini aktardı.
Kuvvetli rüzgarlar etkisini gösterecek
Özdemirci, vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyararak, "Yine bir kuvvetli rüzgar da var. Pazar günü için özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Yine bu kuvvetli rüzgar pazartesi günü için de özellikle Kuzey Ege kıyılarında devam ediyor. Güneyde de özellikle Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatılı yönlerden yine kuvvetli rüzgar göreceğiz" şeklinde konuştu.
Üç büyük şehirde hava durumu
Ankara'da NATO Zirvesi'nin yapılacağı önümüzdeki hafta havanın nasıl olacağına değinen Özdemirci, "Ankara'da cumartesi günü için yağış beklentimiz yok. Parçalı bulutlu bir hava olacak. 17'ye 31 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık biraz daha yağışla birlikte azalıyor. Pazar günü için 17'ye 29 derece, pazartesi günü ise 16'ya 28 derece sıcaklık beklentimiz var başkent Ankara'da" ifadelerini kullandı.
İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da da cumartesi günü için yağışlı, 24'e 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü için yağış beklentimiz yok. Pazar günü için 23'e 30, pazartesi günü için de 21'e 30 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Cumartesi günü için 24'e 35 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar günü için yine 24'e 35 derece, pazartesi günü için de 22'ye 34 derece sıcaklık bekliyoruz."
HAVA SICAKLIĞI:
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay çevrelerinde ise batılı yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
yarın (Cumartesi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, stanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsUzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli ile Edirne'nin kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 22°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 23°C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 24°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 21°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Cumartesi) güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu,
İZMİR 24°C, 35°CAz bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 15°C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece Osmaniye çevreleri ile zamanla Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 27°C, 33°CAz bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 30°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, zamanla batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun bu akşam parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 21°C, 33°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT 15°C, 26°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu,yarın öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU 12°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'im iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
RİZE 23°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars, Ardahan, Ağrı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan kuzey kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 11°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlaın; yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açık
VAN 15°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 40°CAz bulutlu ve açık