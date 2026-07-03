Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış ve dolu uyarısı peş peşe geldi

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MARMARA



Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli ile Edirne'nin kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 22°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE 23°C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 24°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 21°C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyi ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Cumartesi) güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.