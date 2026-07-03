Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu
03.07.2026 - 18:45Güncellenme Tarihi:
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yiyen şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Alamut Mahallesi'nde, çeşitli kaynaklarda zehirli olduğu bilinen zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ederek yiyen N.Ö. (40) evine gittikten sonra fenalaştı.
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Çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö. burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Zakkum çiçeği yiyerek rahatsızlanan N.Ö.'nün tedavisine burada devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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