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Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

03.07.2026 - 18:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yiyen şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Alamut Mahallesi'nde, çeşitli kaynaklarda zehirli olduğu bilinen zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ederek yiyen N.Ö. (40) evine gittikten sonra fenalaştı.

2Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

Çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö. burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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3Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

Zakkum çiçeği yiyerek rahatsızlanan N.Ö.'nün tedavisine burada devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

4Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

 

 

 

5Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

 

 

 

6Tadını merak ettiği zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

 

 

 