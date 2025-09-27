Iğdır'da şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı: Hepsi kapatıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.09.2025 - 16:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Iğdır’da 2 hafta önce yeniden açılan hayvan pazarı, şap hastalığının yayılması nedeniyle tekrar kapatıldı. Hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, pazarın ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’de şap hastalığının yeni serotipi SAT-1 nedeniyle 2 Temmuz 2025 tarihinde Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin’deki hayvan pazarları geçici süreyle kapatılmıştı. Alınan önlemler kapsamında yoğun aşılama ve saha çalışmaları tamamlandıktan sonra Iğdır Hayvan Pazarı, 15 Eylül’de yeniden hizmete açılmıştı. Ancak hastalığın bölgede ilerleme göstermesi üzerine pazarın yeniden kapatılmasına karar verildi. Kararla birlikte hayvan giriş ve çıkışları durduruldu.

