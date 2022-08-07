Antalya’da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
07.08.2022 - 11:14 | | Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),(DHA)-
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 3,85 kilometre açığında saat 11.02 sıralarında kaydedilen deprem, 31,89 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı.