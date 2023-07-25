Antalya ve Manisa'da orman yangını! Devlet hastanesi ile yerleşim yerleri tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bağlı Değirmendere Mahallesi’nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca’dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

GÜN AĞARINCA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Günün ağarmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki yangına ilişkin son bilgileri aktardı...

Şu anda gece oluşturulan yığınakla birlikte 1050 personel, 10 uçak ve 22 tane de helikopter olmak üzere yoğun bir şekilde müdahale ediliyor araziye. Şu an için hedefimiz gün içerisinde yangını kontrol altına almak. Dün gece biz de bölgeye intikal ettik. Çalışmaya hem valimiz, hem bakan yardımcılarımızla birlikte nezaket ediyoruz. Fazlasıyla ekip var, fazlasıyla ekipman var. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının, yaralının olmaması.

"GÜN İÇİNDE KONTROL ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnşallah en az zaiyatla bu yangını gün içinde kontrol altına almayı hedefliyoruz. Hastaneyi sadece önlem amaçlı boşalttık, hizmet vermeye devam ediyor. Hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Bu sene çok hazırlıklıyız, inşallah en az kayıpla bu yangın dönemini atlatırız.

"YANGIN 3,5 KİLOMETRE YAYILDI, MÜDAHALE DEVAM EDİYOR"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, saat 21.08 itibarıyla Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mezarlık mevkiinde yangının başladığını bildirdi.

Yangına şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 müdahale aracı ve 15 itfaiye ile müdahale edildiğinin altını çizen Vali Yazıcı, “13 iş makinesi hazırda müdahale ediyor. 22 iş makinesi yolda geliyor. 200 personel yangına müdahalede bulunuyor. Yangın yaklaşık 3,5 kilometre batı istikametinde ilerledi. 20 kilometre hızla esen rüzgarımız var. O yangının batının ilerlemesine neden oluyor. Herhangi bir konut, iş yeri veya canlıya zarar gelmedi. Yangının geçtiği bölge sık orman olduğu için yangının içine giremiyoruz. Bulunduğumuz mevkide dozerler çalışıyor. Yangının Kuzdere Mahallesi'ne ilerlemesi için ekipler çalışıyor. Yapacağımız çalışmayla yangının yolunu değiştirmeye çalışacağız” diye konuştu.

"10 EV VE DEVLET HASTANESİNDEKİ HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ"

Çevre 10 ilden de arazöz, itfaiye ve tankerlerin yola çıktığını dile getiren Yazıcı, “Çevre illerden 20 iş makinesi de yolda. Sıkıntımız orman içine giremiyoruz. Yakından müdahale etmekte zorlanıyoruz. Birkaç saat içinde iş makinesi ve arazöz sayımız 3 katına çıkacak. Sabah 05.30 itibarıyla elimizdeki hazırlanan 6 helikopter ve 4 uçağımız kalkacak. Çevre illerden de de destek gelecek ama ilk sabah bizim hava araçlarımız havadan müdahaleye başlayacak. Her yer teyakkuza geçti. Şu anda bölgemizde 10 haneyi tedbir amaçlı tahliye diyoruz. Kemer Devlet Hastanesi’nde 15 hastadan 13’ü evine gitti, 2 hastamız diğer hastanelere nakledildi. 6 kişi dumandan etkilendi. Kemer Devlet Hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

ANTALYA

Antalya'da da Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

Değirmendere Mahallesi’nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca’dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

KEMER DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinin yanı sıra Kemer Devlet Hastanesi’nin de tamamen tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler tahliye çalışmaları için harekete geçti. Yangın yerine yakın noktada bulunan bir akaryakıt istasyonunun etrafında da ekipler önlem aldı. Telsizden çok sayıya insan gücüne ihtiyaç olduğu çağrısı yapıldı.

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDE

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgeye gelerek yangın koordinasyon merkezinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı. Bakan yardımcıları, incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya ve Kemer'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak, yangın açısından riski yüksek bir dönem yaşandığını belirterek, “Nem oranının düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Gün içerisinde farklı illerimizde yangınlar oldu. Bunların hepsini Orman Genel Müdürlüğümüz ve yardımcı olan devletimizin diğer kurum kuruluşlarıyla beraber kontrol altına aldık. Şu anda Kemer'deki yangınımız devam ediyor. İnşallah bu yangını da sabah gündoğumu itibarıyla havadan yoğun bir müdahaleyle kontrol altına alırız diye temenni ediyoruz" dedi.

KEMER DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinin yanı sıra Kemer Devlet Hastanesi’nin de tamamen tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler tahliye çalışmaları için harekete geçti. Yangın yerine yakın noktada bulunan bir akaryakıt istasyonunun etrafında da ekipler önlem aldı. Telsizden çok sayıya insan gücüne ihtiyaç olduğu çağrısı yapıldı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TURİZM TESİSLERİNDE TEHLİKE YOK, HASTANE VE 10 KONUT TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Turizm bölgesi Kemer'de şu anda turizm tesislerini tehdit eden bir yangının söz konusu olmadığını açıklayan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Misafirlerimiz tesislerinde huzur içerisinde tatillerini geçirmeye devam ediyorlar. Yangın bölgesine yakın olan Kemer Devlet Hastanesi var. Tedbir olarak sayın valimiz orada tedavi gören hastaları boşalttı. 14 hastamız vardı hastanede bunların 12'si evlerine taburcu edildi, 2 hastamız farklı hastanelere nakledildi. Yine yangın bölgesine yakın 10 konut tedbir olarak boşaltıldı. Şu anda çok ciddi bir risk olmasa da boşaltılmış oldu. Yine bir tüp deposu riskli bir alandı. Valiliğimiz ve AFAD tarafından boşaltıldı" diye konuştu.

SAAT 03.00 İTİBARİYLE 60 HEKTAR YANDI

Son bir haftadır dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarıyla yoğun mücadeleyle geçtiğini dile getiren Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise şunları söyledi:

"Başta orman teşkilatımız olmak üzere, diğer kamu kurumları ve belediyelerimiz maalesef bu yangınlarla boğuşuyoruz. Bugün de saat 21.00 civarında Antalya'mızda birincisi Taşağıl, ikincisi Kemer- Göynük'ün Değirmendere mevkiinde yangın çıktı. Birincisi hemen söndürüldü. 10 dakika içinde iki yangına da müdahale edildi. Buradaki yangına gece saatleri nedeniyle hava araçlarımızla müdahale edilemedi. Arazözler iş makinalarıyla yangının başlamasından itibaren 10 dakika sonra müdahale etti. Şu an itibarıyla arazinin sarp, kayalık olması münasebetiyle karadan müdahalede ciddi zorluklar yaşanıyor. İş makinaları, 50'den fazla arazöz, 300'den fazla yangın söndürmede görev alan tecrübeli iş gücümüzle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın şiddeti şu anda saatte 10 kilometre civarında. İnşallah sabah ışıklarıyla birlikte hava gücümüz 22 helikopter ve 10 uçakla buradaki yangına müdahale edecek. En kısa sürede yangın kontrol altına alınacaktır. Bu saat itibarıyla takriben 60 hektar alan bu yangından etkilendi. Yerleşim yerlerine şu anda bir tehlike görülmemektedir. Önümüzdeki saatler itibariyle daha detaylı bilgi verilecektir."

BAŞKAN TOPALOĞLU: KARADAN ULAŞIMDA SIKINTI YAŞANIYOR

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Değirmendere Mahallesi'nde başlayan yangının ormanlık alanda ilerlediğini söyledi. Gece görev yapabilecek uçakların olmaması nedeniyle havadan müdahale yapılamadığını belirten Başkan Topaloğlu, "Orman Bölge Müdürlüğü'nün, belediyenin tüm araçları burada, TOMA'lar da geliyor ancak bölgeye karadan ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Yol olmadığı için araçlar ormanlık alana giremiyor" diye konuştu.

KEMER'DEKİ YANGINA 75 ARAÇ İLE MÜDAHALE

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kemer'deki orman yangınına 37 arazöz, 12 su ikmal, 11 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 11 eskavator ile müdahale edildiği kaydedildi.

Diğer yandan Manavgat ilçesinin Taşağıl mahallesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ise söndürüldü. Yangına 4 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildiği belirtildi.

YANGIN NÖBETİ

Göynük turizm merkezindeki yangında Yenimahalle'de alevlerin yaklaşık 700 metre yaklaştığı Dedeevler mevkisindeki konutlarda oturanlar yangının ilk dakikalarında korku dolu anlar yaşadı. Alevlerin yaklaştığını gören mahalle sakinleri ekiplerin söndürme çalışmasını endişe içerisinde takip etti. Oturdukları evlerin yakınındaki tepede alevlerin rüzgarla yön değiştirmesi ile evleri yangında zarar görmekten kurtulan mahalle sakinleri rahat nefes aldı. Bölgedeki 10 evde oturanlara tedbirli olmaları yönünde uyarı yapıldı. Mahalle sakinlerinden bazıları evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Alevleri uzaktan izleyen ve söndürme çalışmalarına katılanlara yardımcı olan bölge halkı, çatılara çıkarak yangını takip ediyor. Bazıları da market veya kalabalık durabilecekleri alanda çalışmaları izliyor.

Yangını ilk duyduklarında eve geldiklerini anlatan Eylül Canlı, "Alevler çok yakında görünüyordu. Bizim mahallede duman kokusu vardı. Tepeyi alevler kaplamıştı. İtfaiye araçları geldi. Söndürme çalışmaları başladı. Herkes çok korkuyordu. Evimizin iki tarafında benzin istasyonu var. Yangın mahalleye gelse tehlikeli olurdu. Herkes birbirine destek oluyor. Herkes birbirini sakinleştirmeye çalışıyor. Yangının bir an önce söndürülmesini istiyoruz" dedi.

Evlerinin önünde eşi ile oturarak yangın söndürme çalışmalarını izleyen Ramazan Karpi, "Yangını görünce korktuk. Dışarı çıktım, karşı tarafımızdaki tepede alevleri görünce panikledik. Çatıya çıktık. Söndürme çalışmaları başlayınca rahatladık. Şimdi bekliyoruz. İtfaiye ekipleri bizi uyardı, 'Herhangi bir olumsuzlukta çıkın' dediler. Bekliyoruz, uyuyamıyoruz. İçimiz yanıyor bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan Kemer'de gece saatlerinde hava sıcaklığı 32,5 derece ölçüldü.

"YARDIMIMIZ OLUR DİYE BURADAYIZ"

Yangın tüpüyle bekleyen gençlerden Serhat Bulut, ”Yangın tüplerini kontrol diyorum. İzmir’den tatile kuzenimin yanına geldim. Yangın 21.00 gibi başladı. Buraya geldik, yardımız olur diye. Burada yangın tüpleriyle bekliyoruz. Kozalak fırlar diye ateşin buraya gelmemesi için bekliyoruz” diye konuştu.

"YANGIN TÜPLERİYLE GELDİK"

Yangın haberinin ardından Antalya’dan Kemer’e gelen stajyer avukat Fatih Üçgül, “Bize düşen bir görev olur diye yangın tüpleriyle buraya geldik. Onun için buradayız. Burası kızılcan ormanları var. Kozalaklar patlayınca vatandaşların yaşadığı yerlere gelmemesi için önlem aldık. Sabaha kadar buradayız” dedi.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI: HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi. Alevlen Sarısığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 ahır tamamen, 1 ev ise kısmen yandı. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. İki yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbel’e doğru ilerleyen kısmı, dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı, Sarıçam Mahallesi'nin üst kısmında ise yangın gece boyunca devam etti.

Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti. Saatlerdir devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.