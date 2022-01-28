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Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

Ankara'da, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 yabancı uyruklu, yakalanarak tutuklandı.

28.01.2022 - 12:08 | | DHA
Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 3 yabancı uyruklunun Ankara'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli de saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. E.E., C.H.E., ve H.A.'nın, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içinde silahlı eğitim aldıkları da saptandı. Evde yapılan aramalarda ele geçirilerek incelenen materyaller içindeki örgütsel fotoğraf ve videolar, dijital kazıma işlemleri sonucu tespit edildi. İfade ve sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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