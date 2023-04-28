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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Ankara’da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

28.04.2023 - 11:54 | | İHA
Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Kaza, Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan 06 BGB 772 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı: 3 ölü, 20 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, minibüs refüje düşerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

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