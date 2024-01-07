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Ankara'da 26 araç zincirleme kazaya karıştı

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

07.01.2024 - 20:00 | | Umutcan ÖREN- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)
Ankara'da 26 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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