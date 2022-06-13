Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen selde kaybolan arıcı Ramazan Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD koordinesinde yaklaşık 350 kişilik ekibin katılımıyla sabah saatlerinden itibaren sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Ramazan Gök'ün cesedine Karapürçek mahallesi mevkiindeki balçık bölgede ulaşıldı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Böylece Ankara'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 4'e yükselmiş oldu.