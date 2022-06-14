Ankara'da yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı! 'Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi?'

Başkentte 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından bugün öğleden sonra yine sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmur, Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olurken caddeler yine göle döndü. Suyla kaplanan yollarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Bazı araçlar ise yolda kaldı. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Çankaya ilçesinde alışveriş merkezi ile fabrikayı da su bastı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Alışveriş merkezinin önünde oluşan su birikintisi nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bazı kişiler, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. Akyurt, Beypazarı ve Haymana ilçelerinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.





ESKİŞEHİR YOLUNDA ARAÇLAR SULAR ALTINDA

Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgeden bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Özgür Altın, "Şu an Ankara'da Eskişehir yolunun üzerindeyiz. Bir okul servisi ile araç suda mahsur kalmış durumda. Yoğun bir su baskını yaşanıyor. Servisinin içinde olanlar olduğunu görüyoruz. Şu an kurtarılmayı bekliyorlar. Çevrede kurtarılma için bir çalışma göremiyoruz. Bekleyiş sürüyor. Bölgede kontak kapatılmış durumda. Sürücüler bekleyişlerini sürdürüyor" dedi.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ DE SU BASTI

Çankaya'da bulunan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde de su baskını meydana geldi. Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından, su basan elçilik binasından görüntü paylaşıldı. "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" mesajıyla paylaşılan görüntüde, personelin suyu tahliye etmeye çalıştığı görüldü.