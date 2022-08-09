Ankara Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı!

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Bugün akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre, yağışlı havanın Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’nın içinde bulunduğu bölgede etkisini göstermeye devam edecek. Bugün akşam saatlerinde Eskişehir ve Kütahya’da il geneli ile Bilecik’in güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın öğle saatlerinde sonra ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Ayrıca bölge genelinde hava sıcaklığının 1 ile 3 derece kadar düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.