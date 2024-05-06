Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısı'nda en dikkat çeken konu başlığı öğretmen atama takvimi olacak. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sayısı ve takvim toplantı sonrasında açıklanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından MEB tarafından kontenjan ve branş dağılımının da duyurulması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak, kamuda tasarruf tedbirlerine yönelik çalışmalar, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin adımlar gözden geçirilecek. Terörle mücadelede son durumun değerlendirileceği toplantıda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sınır ötesinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADA GÜNDEM İSRAİL

Kabine’de ayrıca dış politika gündemi kapsamında Gazze’de ateşkes için yürütülen diplomatik girişimler ve İsrail’e yönelik yaptırımlar değerlendirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın 15 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacağını açıkladığı Ailenin Korunması ve Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın da toplantısında görüşüleceği ifade ediliyor.

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