Ankara polisinden okul çevrelerinde eş zamanlı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okul çevrelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda okul servis araçları, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve oyun salonları denetlendi.

Narkotik, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve trafik birimlerinin katıldığı denetimlerde, okul çevresindeki kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması ve üst araması da yapıldı. Denetimlerin, 5 gün boyunca okulların giriş ve çıkışı ile öğle arasında en az 2'şer saatlik dilimlerden oluşan 3 periyot halinde sürdürüleceği belirtildi.