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Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı araçlar büyük hasar aldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

12.01.2025 - 17:06 | | İHA
Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı araçlar büyük hasar aldı

Niyazi Göbel'in (35) kullandığı 05 RE 112 plakalı otomobil, Samsun yönünden gelen Deniz Koç'un (28) yönetimindeki 34 KVN 193 plakalı otomobille Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Amasyada iki otomobilin karıştığı kazada 1i ağır 6 kişi yaralandı araçlar büyük hasar aldı

Kazada yaralanan Deniz Koç, Meltem Merve Urfalı (27) ile diğer araçtaki aynı aileden Fadime (63), Cahit (50), Bilge (35) ve Ayaz Bulut Göbel (4), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime Göbel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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