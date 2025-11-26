GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Amasya Suluova'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

26.11.2025 - 20:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AMASYA (İHA)

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Otomobiller kazada hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Rahman D. yönetimindeki 60 AEL 310 otomobil ile Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobil, Çeltek mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanı sıra trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

