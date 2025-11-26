Amasya Suluova'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Rahman D. yönetimindeki 60 AEL 310 otomobil ile Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobil, Çeltek mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanı sıra trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.