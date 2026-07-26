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Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

26.07.2026 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Kağıthane'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay’ın (27) cesedi Sarıyer’deki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemede genç kadının öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi Volkan K. (30) ile ağabeyi Gökhan G.‘yi (40) gözaltına aldı. Bedriye Karaçay’ın ölüm haberini alan yakınları ise eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde toplandı. Polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, gerginlik büyümeden önlendi.

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1Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı.

2Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Güzeldere Caddesi’nden taksiye binen Karaçay’dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.

3Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Bedriye Karaçay’ın izine Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda rastladı. Bölgede yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.

4Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Bedriye Karaçay’ın öldürüldüğü tespit edildi.

5Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayet soruşturması kapsamında Bedriye Karaçay’ın eşi Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Kadının eşi Volkan K. hakkında poliste 4, Volkan K.'nin kız kardeşi Arzu G. (38) hakkında da 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

6Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Bedriye Karaçay’ın ölüm haberinin aileye ulaşmasının ardından kadının yakınları, Volkan K.’nin kız kardeşi Arzu G.’nin yaşadığı evin önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

7Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

Arzu G., herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince güvenli şekilde evden çıkarılarak emniyete götürüldü. Kalabalık ise ekiplerin uyarılarının ardından kontrollü şekilde dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.