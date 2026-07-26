Kağıthane'de kendisinden haber alınamayan kadının cansız bedeni bulundu! Eşi ve kaynı gözaltına alındı

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Güzeldere Caddesi’nden taksiye binen Karaçay’dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.