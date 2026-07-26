Göle'de kaşar festivali coşkusu: Konserler, geleneksel gösteriler ve ikramlar ilgi topladı
Ardahan'ın Göle ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konser, geleneksel gösteriler ve yarışmaların yapıldığı festivalde katılımcılara yöresel kaşar peyniri ikram edildi.
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Göle'de üretilen kaşar peynirinin tanıtımı amacıyla düzenlenen 25'inci Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali, yöresel sanatçıların konserleriyle başladı. Festivalde sahneye çıkan Gökhan Bağır ile yöresel sanatçılar, türküler seslendirdi. Katılımcılar müziklerle halay çekip festival coşkusuna ortak oldu. Programda düzenlenen at üstünde gelin çıkarma gösterisi, dörtnal at yarışları ile tek elle kaşar tutma yarışmaları da ilgi gördü. Alanda kurulan stantlarda misafirlere Göle'de üretilen kaşar peynirleri ikram edilirken, belediye tarafından hayata geçirilen projelerin temsili açılışı da yapıldı.
'MEMLEKETİMİZİ TANITIYOR'
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı da festivale katılıp bölge halkıyla bir araya geldi. Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, festivale ilişkin açıklamasında, "Ortam çok güzel, katılım yoğun. Bugün burada adeta 'Göle şov' yaşıyoruz. Festivaller, memleketimizde göçü tersine çevirecek etkinliklerdir. Aynı zamanda memleketimizin tanıtımını sağlamaktadır. Bu nedenle festivalleri önemsiyoruz" dedi.
Kaşar üreticisi Serkan Koçhan ise Göle kaşarının doğal üretim sürecine dikkat çekerek, "Biz Türkiye'nin en doğal ve katkısız kaşar peynirini üretiyoruz. Yüksek rakımda binlerce çeşit çiçekle beslenen büyükbaşlardan elde edilen sütlerle organik üretim yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kuzey rüzgarlarında olgunlaştırıyor ve tüm Türkiye'ye sunuyoruz" diye konuştu.Katılımcılardan Derviş Güneş ise festivalin 1996 yılından beri düzenlendiğini ve bölgede üretilen kaşar peynirini de tüm Türkiye'ye duyurduğunu söyledi.