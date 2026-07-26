Göle'de kaşar festivali coşkusu: Konserler, geleneksel gösteriler ve ikramlar ilgi topladı

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Kaşar üreticisi Serkan Koçhan ise Göle kaşarının doğal üretim sürecine dikkat çekerek, "Biz Türkiye'nin en doğal ve katkısız kaşar peynirini üretiyoruz. Yüksek rakımda binlerce çeşit çiçekle beslenen büyükbaşlardan elde edilen sütlerle organik üretim yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kuzey rüzgarlarında olgunlaştırıyor ve tüm Türkiye'ye sunuyoruz" diye konuştu.Katılımcılardan Derviş Güneş ise festivalin 1996 yılından beri düzenlendiğini ve bölgede üretilen kaşar peynirini de tüm Türkiye'ye duyurduğunu söyledi.