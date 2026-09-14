Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nı kazanan ilk Türk pilot oldu

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2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12’nci ayağı olan Şili Rallisi, 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milli pilot, Şili Rallisi’ne şampiyona lideri İsveçli Calle Carlberg'in gerisinde başladı.

İsveçli pilotun, ikinci gün kaza yaparak yarış dışı kalmasıyla birlikte Türkkan, son güne lider olarak girdi. Organizasyonun son gününde dikkati elden bırakmayan Ali Türkkan, Şili Ralli’sini ikinci sırada tamamladı. Milli pilot bu sonuçla, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda şampiyon olma başarısı gösterdi. Ali Türkkan, bu başarıyı yakalayan ilk Türk pilot oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALİ TÜRKKAN’A TEBRİKCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ALİ TÜRKKAN’A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Türkkan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan millî sporcumuz Ali Türkkan’ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

BAKAN BAK: ALİ TÜRKKAN, ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLA BİZLERİ GURURLANDIRDIBAKAN BAK: ALİ TÜRKKAN, ELDE ETTİĞİ ŞAMPİYONLUKLA BİZLERİ GURURLANDIRDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise tebrik mesajında, “Milli sporcumuz Ali Türkkan, Şili’de düzenlenen 2026 JWRC'nin son ayağında büyük bir başarı elde etti. JWRC şampiyonluğunu kazanarak Türk otomobil sporları tarihindeki en büyük başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan’ı canıgönülden tebrik ediyorum. Rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğu kazanan Ali Türkkan, elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın ralli dünyasının zirvesine taşınmasında emeği olanlara teşekkür ediyor, şampiyon sporcumuz Ali Türkkan’ın başarılarının devamını diliyorum” dedi.