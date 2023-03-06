Akşener masadan kalktı, gözler adaylarda! 6'lı masadaki kriz ABB'ye sıçradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi fikrine karşı çıkarak altılı masadan çekilmişti. Altılı masanın diğer beş ortağı önceki gün olağanüstü toplandı. Akşener’in bugün için planlanmış olan olağan toplantıya da katılmayacağı açıklandı. Bugünkü toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

AKŞENER İÇİN MASAYA SANDALYE KOYULACAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelecek. Milliyet'te yer alan habere göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için bugün masaya sandalye konulacak.

Akşener’in masaya gelmesi halinde kaldığı yerden müzakereye devam edileceği ve aday açıklaması için de gün verileceği ifade ediliyor. Akşener masaya gelmezse Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu açıklanacak.

NASIL AÇIKLANACAK?

Adayın nasıl ve ne şekilde açıklanacağına bugün toplantıda liderler karar verecek. Farklı önerilerin olduğu, o önerilerin hangisi olduğuna liderlerin karar vereceği belirtildi. Kurmaylar, “Adaya ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılacak. Resmi seçim takvimi başlamadan bu ismi kamuoyuna duyurup duyurmamayı genel başkanlar takdir edecek. Açıklanıp açıklanmaması genel başkanların takdirinde” dedi.

Edinilen bilgiye göre masadaki dört liderin de Karamollaoğlu, Uysal, Babacan, Davutoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanması planlanıyor. İttifaktaki her partiye bir bakanlık verilmesi, diğer bakanlıkların partilerin milletvekili sayısına göre oransal bir şekilde dağıtılması öngörülüyor.

SEÇİLİNCE GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAK

İttifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılması öngörülmüyor. Kılıçdaroğlu seçilene kadar genel başkanlıkta kalacak. Ankara’da seçim kampanyasını yürütmek üzere bir ortak merkez binası bulunması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Millet İttifakı ortak merkez binasında kampanya çalışmalarını yürütecek.

TV YAYININDA AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener, İstanbul ve Ankara’nın CHP’li büyükşehir belediye başkanlarına cumhurbaşkanı adayı olmaları için çağrı yapmıştı. Onlar da Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediklerini açıklamıştı. İYİ Parti’nin adaylık konusunda tercihinin ne olacağı merak edilirken avukat Ersan Şen önceki akşam katıldığı televizyon programında İYİ Parti’nin teklif etmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabileceğini açıkladı.

BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

Ersan Şen, reklam arasında Akşener ile görüştüğünü kendisine ‘Ciddi misiniz’ diye sorulduğunu ciddi olduğunu belirtince de görüşmek için çağrıldığını söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu “TV yayını sırasında Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir” açıklaması yaptı. Dün de İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ersan Şen’in cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin “Henüz bir şey bilmiyoruz. Sadece televizyonda izledik. Bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullandı.

ÖNCE İSTİFA ETTİ SONRA GERİ ÇEKTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini belirtti. Altıntaş “Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi. Sonra istifasını geri aldı. Altıntaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE İSTİFA TEPKİSİ

Öte yandan İYİ Parti’nin, masadan fiilen ayrılması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de tepki istifalarına neden oldu. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti’nin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grup kurabilmesi için CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçen iki meclis üyesi istifa etti.

CHP'DEN YORUM

CHP’li kaynaklar, “Böyle bir istifa furyası değil. İYİ Parti’nin gruptan düşmesi veya komisyonlara üye verememesi gibi bir durum söz konusu değil. Amacımız İYİ Parti’ye ağır bir hasar vermek değil” dedi. Kulislerde istifaların devam etmeyeceği belirtiliyor. İstifalardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Genel Merkez’in haberi olmadığı, ancak bir tepkinin dile getirilmesi için istifaların olduğu belirtildi. İstifaların sürmesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki dengeleri de etkileyeceği kaydedildi.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFALAR SİSTEMİ KİLİTLEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya yönelik sert açıklamalarının ardından başlayan istifa furyası e-Devlet sistemini kilitledi. E-Devlet üzerinden Yargıtay Başkanlığı’nın Siyasi Parti Üyeliğini Sonlandırma bölümüne girerek istifa etmek isteyenler ekranda “şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır” yazısıyla karşılaşıyor. İYİ Parti üyeliğinden istifa edenlerin sayısı binlerle ifade edilirken, parti teşkilatları ve üyeliklerinden istifaların sürdüğü bilgisi alındı. İstifa eden üyeler bu tavırlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.