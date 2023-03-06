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Gözler Beştepe'de! Kabine gündemi deprem ve seçim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantısında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ile seçim konusunun ele alınması bekleniyor.

06.03.2023 - 08:36 |
Gözler Beştepe'de! Kabine gündemi deprem ve seçim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Çok sayıda bakan, koordinasyon çalışmaları nedeniyle deprem bölgesinde bulunuyor. Kabinenin anı gündemini, 11 ilin etkilendiği deprem felaketi oluşturacak. Felaketin ardından yürütülen tüm çalışmaların bütün yönleriyle kabine ele alınması bekleniyor. Bölgenin yeniden inşası için yapılacak çalışmalar da, toplantıda ele alınacak. Deprem nedeniyle ortaya çıkan göç sorunu nedeniyle yüksek kira artışının önlenmesine konusu da, kabinenin gündeminde olacak.

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14 MAYIS TARİHİ

Kabinede üzerinde durulacak bir konu da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi olacak. Haziran ayında yapılması gereken seçim için daha önce 14 Mayıs tarihi gündeme gelmişti. Seçimin de, tüm boyutlarıyla toplantıda ele alınacağı üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenileyeceği gündeme gelmişti. 14 Mayıs’taki yapılacak seçim için karar alma tarihi ise 10 Mart cuma günü olarak belirlenmişti.

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MECLİS’TE KAMU ALACAKLARI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Genel Kurulu’nda yarın deprem bölgesine yönelik düzenlemeleri de içeren kamu alacaklarına yapılandırma getiren yasa teklifinin görüşmeleri başlayacak. Bazı cezaların silinmesini öngören teklif ile halkın bütün vergi borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları yapılandırma kapsamına giriyor.

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