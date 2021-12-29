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Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen için flaş karar!

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisi T.K.'ye şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.'yi görevinden aldı.

29.12.2021 - 10:28 |
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Olay, 14 Aralık tarihinde Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Matematik Öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisi T.K.'nın kendisine küfrettiği iddiasıyla sınıftan koridora çıkarıp tokat ve yumruklarla dövdü.

Yaşanan şiddet olay anbean okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Koridordaki sesleri duyarak sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü tarafından T.K. öğretmenin elinden alınırken, öğrenci T.K. yaşadığı şiddet olayını babası Duran K.'ya anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma yaptı. Yapılan incelemelerde müfettişlerin raporları dün itibariyle tamamlanarak bakanlığa bildirildi. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenin öğretmenlik görevine son verilerek Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görevlendirildiği açıklandı.

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