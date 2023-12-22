AK Parti'nin 'İstanbul' planı belli oldu! Sloganlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin büyükşehir belediye başkanlarını belirlemek amacıyla Genel Merkez’de yaptığı özel çalışmada dün Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon için aday yoklaması yapıldı. Erdoğan, ocak ayı sonundan itibaren miting maratonunu başlatacak ve tüm büyükşehirlerde meydanlara çıkacak.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Parti hem aday belirleme hem de seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarında sona yaklaşıyor. 26 Kasım’da 81 ilde yaklaşık 160 bin partilinin oy kullandığı bir temayül yoklamasına gitmişti. Ancak daha sonra Erdoğan, büyükşehirler için milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve ilçelerden sorumlu il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla özel bir aday belirleme çalışması daha başlatmıştı.

YOKLAMA SÜRÜYOR

Bu kapsamda bugüne kadar İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Balıkesir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli ve Sakarya milletvekilleri ve teşkilâtlarıyla ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, bu iller için belediye başkanlığına aday önerilerini istemişti. Erdoğan, dün de Genel Merkez’de Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon için aday yoklaması yaptı. Teşkilat Başkanlığı’nda toplanan sonuçlar, peyderpey Erdoğan’a sunulacak.

MHP ile iş birliği yapılacak illerle ilgili gelinen son aşama ise bugün iki parti arasında yapılacak 13. seçim iş birliği toplantısında ele alınacak. Erdoğan’ın AK Parti’nin belediye başkan adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklamaya başlaması; aday tanıtım toplantısını ise seçim beyannamesiyle aynı gün 15 Ocak’ta yapması bekleniyor. Sembolik bir anlam da taşıyan bu tarihin, 1994 yılında Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı gün olduğu biliniyor.

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'İSTANBUL' SÖYLEMİ

AK Parti seçime yönelik propaganda çalışmalarında lokomotif kampanyasını “İstanbul” üzerine inşa edecek. Kentsel dönüşüm de bu kampanyanın ana eksenini oluşturacak. Partinin seçim sloganlarının ise “Gerçek belediyecilik”, “Yeniden İstanbul” ve “Sen ben yok, biz var” olması bekleniyor. İstanbul için kurulacak kampanya söyleminde, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019 yılında göreve geldiğinde verdiği “5 yılda 100 bin konutta dönüşüm” vaadine rağmen ancak 2 bin konutun dönüşümünü tamamlayabildiği vurgulanacak. Ocak ayının son haftasından itibaren seçim gezilerine başlaması beklenen Erdoğan’ın bu süreçte tüm büyükşehirlerde miting yapması; özellikle deprem bölgesine önem vermesi, her ilin dinamiklerine göre özel olarak hazırlanacak seçim kampanyası kapsamında tüm söylemlerinde “hizmet belediyeciliğini” ve “kentsel sorunlara çözüm önerilerini” öne çıkaracağı belirtiliyor.

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TAZMİNATI GAZZELİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davasından 65 bin lira kazandı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, “Manevi tazminat olarak tahsil edilen 65 bin lira Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Kızılay’a bağışlanmıştır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise tazminatın 65 bin değil, 50 bin lira olduğunu, hukuksal mücadelenin devam ettiğini, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını söyledi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin AK Parti’nin 15 ildeki aday çalışmalarını tamamladığını söyledi. Genel Merkez’de açıklamalarda bulunan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon ile çalışmalar buraya kadar tamamlanmış olacak” dedi. Çelik, ayrıca “TSK’da Atatürk’ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK’nın ebedi komutanıdır. TSK bir bütün, emir komuta içinde hareket ediyor. ‘Aklınızı başınıza alın’ gibi üslup yakışıksızdır. CHP Genel Başkanı’nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir” ifadelerini kullandı.