AK Parti'de yeni görevlendirmeler

AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.AK Parti'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA KİMDİR?

Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Ala çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu.

İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı.Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam hatip lisesi'nde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yaptı.1988 yılında kaymakamlık stajına başladı.

İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı, Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı'nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu.

13 Şubat 2003 tarihinde Batman valiliğine atandı. Batman valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliği'ne atandı. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükûmetlerinde dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa milletvekili olarak tekrar meclise girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanlığı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

Türk bürokrat, siyasetçi ve eski İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanlığı görevini Aralık 2013 ve Mart 2015 tarihleri arasında sürdürmüş, 24 Kasım 2015 tarihinde tekrar başlamıştır. Bu görevinden önce 2007 ve 2013 yılları arasında Başbakanlık müsteşarlığı görevini sürdürmüştür. 2003 ve 2004 yılları arasında Batman, 2004 ve 2007 yılları arasında ise Diyarbakır valisi olarak görev yapmıştır.

Efkan Ala, 31 Ağustos 2016 tarihinde yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti. Ala'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Süleyman Soylu atandı. Ala, AK Parti 27.dönem Bursa milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Gülseren Ala ile evli olan Efkan Ala iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI ZAFER SIRAKAYA KİMDİR?

Zafer Sırakaya, 1974 yılında Almanya'nın Herne şehrinde doğdu. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Londra University of Wales'de başladığı yüksek lisansını bitirme aşamasındadır. 2004 – 2014 yılları arasında kurucu üyesi olduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Genel Koordinatörlüğü, Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. MÜSİAD Kuzey-Ren Vestfalya Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Tokatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Türk Alman Liberaller Birliği Başkan Yardımcılığı, Almanya Divanı Kurucu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 – 2016 yılları arasında AK Parti Brüksel Temsilciliği'nde başkanlık görevi yaptı. 2015 yılından itibaren Avrupa Parlamentosu'nda AK Parti'nin üyesi olduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakı'nın (AECR) Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. 2016 – 2018 yılları arasında da UETD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Sırakaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANI MEHMET ALİ ZENGİN KİMDİR?

1982 yılında babasının görevi nedeniyle Ağrı ilinin Taşlıçay ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Bileciklidir. Anne tarafından ise Nevşehirlidir. İlk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli illerinde tamamlamıştır. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2005 yılında Bilecik Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını almış ardından da 2006 yılında mezun olduğu fakültenin Anayasa Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi olarak mesleki hayatına adım atmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini 2011 yılında aynı kurumda tamamlamıştır. Bu sırada İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezinde bir yıl süre ile misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında ise TBMM bünyesinde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Teknik Heyeti'nde uzman akademisyen olarak görev almıştır. 2012 yılında bir devlet üniversitesi olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku kürsüsünde yardımcı doçent unvanı ile öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla 2015 yılında aynı kürsüde doçent, 2021 yılında ise profesör unvanı ile Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Bilindiği kadarıyla, şu an için ülkemizin en genç Anayasa Hukuku Profesörüdür. Mesleki hayatı içerisinde, Avrupa Sağlık Hukuku Derneği Türkiye Temsilciliği, Ankara Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, YÖK Denklik Komisyonu - Hukuk Alt Komisyonu üyeliği ile kendi kurumunda Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 24.Mart 2021 tarihinde Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

İyi derecede İngilizce, temel seviyede ise Almanca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

.