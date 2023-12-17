AK Parti'de temayül yoklaması! Ömer Çelik: Seçime güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesi bugün temayül yoklaması yapıldı. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Her türlü demokratik temayülün gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hem de teşkilatlarımızın demokratik iradesinin tam tecelli etmesi için çeşitli mekanizmaların çalıştırılması talimatını vermiştir. Bu çerçevede vatandaşımızın iradesini Türkiye’nin yer tarafında sorulması, vatandaşın iradesini yansıtması bakımından teşkilatlarımızın iradesinin tam olarak görülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü çalışmamız İstanbul il başkanımızın ev sahipliğinde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları başkanımızın katılımı ile gerçekleşmiştir.. Toplantıyı Cumhurbaşkanımız bizzat yönetmiştir.



MEKANİZMA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YANSITILDI

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Arkadaşlarımız hiçbir etki altında kalmadan hür iradeleri ile ilçelerde ve büyükşehirlerde hangi adayı görmek istiyorlarsa mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde mevcut belediye başkanlarımızı değerlendirerek belediye başkanlarımızın olmadığı yerde önerdikleri isimleri söyleyerek, mevcut belediye başkanlarımızın olduğu yerlerde teşkilat mensubumuzun iradelerini ortaya koymaları için alternatif isimler dahil olmak üzere bütün bu süreçlerin yansıtıldığı mekanizma güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır.

ÖRNEK BİR MODEL



Bu bizim demokratik anlayışımızın siyasi kararları şekillendirme şeklindeki siyasi tarzımızın Türkiye’deki siyasi partilere örnek olarak bir modeldir. Bundan öncesi bütün illerimizde teşkilat temayül yoklamaları yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, Adana, İzmir, bugün de İstanbul ile birlikte 3 kademe ilçe başkanımızın katılımı, MKYK üyelerimizin katılımları ile birlikte arkadaşlarımızın hür iradelerini yansıtmaları şeklinde çağrıda bulunarak hepsinin görüşlerini kapalı zarflarda ifade ettiği, gerekirse alternatif isimlerin parti içinden ve dışından yazdıkları tam demokratik sürecin işletilmesi şeklinde tutum ortaya koyarak vatandaşımızın teşkilatımızın iradesi ortaya çıkması için bu çalışmalara yönlendirmektedir.

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Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat sürekli olarak seçimlere giderken, seçimlerden sonra da Türkiye’yi yönetirken Türkiye’nin en büyük partisi olarak sürekli olarak vatandaşın sesine kulak vermek şeklindedir. Bu mekanizmalar ortak aklın tecelli etmesi bakımından güçlü bir şekilde çalıştırılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın saatlerde bu çalışmaların başında durarak iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesi bakımından hassasiyet göstermiştir.

Sadece bugün 30’dan fazla arkadaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımız söz vermiş, onların görüşlerini dinlemiştir. Parti içindeki değerlendirmelerini almıştır. Bütün bunlar kayda geçirilerek seçim çalışmamız için yol gösterici olacaktır. AK Parti ve Cumhur ittifakı Cumhuriyetin değerlerine ve demokrasinin bütün kılcal damalarının çalıştırılması iradesine sahip olarak adayların belirlenmesi, seçime gidilme sürecini bu şekilde belirlemektedir. Bugün İstanbul İl Başkanımızın ev sahipliğinde İstanbul teşkilatlarımızı bu şekilde dinledik.

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TAKVİM BELLİ

Milletimiz için demokrasi şöleni olan seçimlerin demokrasimizin güçlenmesi bakımından büyük katkısı olacaktır. İlk gün nasıl milletimizin sesine kulak veriyorsak bugün de aynı şekilde kulak vermeye devam edeceğiz. Parti olarak biz teşkilatlarımız gözbebeği olarak bakarız. Bugün memnuniyet verici durum şu oldu. Ana kademedeki arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler. Gençlik kolları ve kadın kollarımızın görüşlerini kapsamlı bir şekilde ifade etmesi hepimize büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Bugün büyük demokrasi mücadelemizin bir istişaresine daha imza atmış olduk. Zaten takvim belli sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, aralı kayının sonuna kadar çalışmalar yetişecek. Bu titiz çalışmaları yapacağız. Esas çalışmalarla iradenin ortaya çıkmasıdır.

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