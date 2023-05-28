AK Parti Sözcüsü Çelik: Suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi

AK Parti Sözücü Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

Tabi 2 kere üst üste CHP Sözcüsü telaş içinde yine açıklama yaptı. Kendi ellerindeki verileri, tüm Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan diğer verileri bulandırma çabasına girdiklerini görüyoruz. CHP Sözcüsü'nün bilmesi gereken şu, suyu bulandıran açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. Bütün verileri aşağılayarak son derece sorumsuz bir şekilde tavır koydular.

2 belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların, onun yerine CHP Sözcüsü'nün yapması bir ders alındığını gösteriyor. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olsun. Hepimiz oylarımızı kullandık, sandıklar açılıyor, hep beraber görüyoruz, milli irade tecelli etmeye başladı. Tablo şekillenene kadar oyumuz budur, aldığımız netice budur demeyen geleneğe sahibiz.