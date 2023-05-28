Oyların tamamı sayıldı! 4 ilde sonuçlar belli oldu

Seçim heyecanı tüm Türkiye'de devam ediyor. Ülke genelinde sandıkların 71,4'ü açılırken 28 Mayıs seçimlerinde sandıkların tamamının sayıldığı ilk il Bayburt oldu. İşte oyların tamamının sayıldığı Bayburt ve Artvin'de sonuçlar belli oldu. Binlerce seçmenin sandığa gittiği Bayburt, sandıkların tamamının açıldığı ilk il oldu. Bayburt'ta Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 82,54'ünü alırken Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 17,46 oy aldı.

BAYBURT

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ARTVİN

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ARDAHAN

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NEVŞEHİR

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İŞTE TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı 2. tur Türkiye geneli sonuçları için görsele tıklayınız.