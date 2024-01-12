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AK Parti Sözcüsü Çelik: Aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle ertelenmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

12.01.2024 - 23:49 |
AK Parti Sözcüsü Çelik: Aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle ertelenmiştir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir.

Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

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