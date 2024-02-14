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AK Parti programına saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! Suikast için geldiler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki aday tanıtım etkinliğini yapılan saldırıya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

14.02.2024 - 12:28 |
AK Parti programına saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! Suikast için geldiler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılması ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından aktarılanlara göre, saldırının Aziz Yeniay'a yönelik olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma ilişkin son bilgileri aktaran CNN Türk Muhabiri Ümit Uzun, "Bu olayın Aziz Yeniay'a bir suikast girişimi olduğu yönünde bilgi var. Ve bunun para karşılığı yapıldığı belirtiliyor. Saldırganların olayı planladığı, Aziz Yeniay'ın saldırıdan 15-20 saniyelik gecikmeyle kurtulduğu öğrenildi. Emniyetin aktardığı bilgilere göre bunlar organize bir örgüt. Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik olduğu bilgisi veriliyor." dedi.

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