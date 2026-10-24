Mağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti

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Süleymanpaşa ilçesinde yeni faaliyete başlayan züccaciye mağazası, düzenlediği indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzlerce kişi mağazaya yönelince giriş bölümünde büyük kalabalık oluştu. Vatandaşların aynı anda mağazaya girmek istemesiyle yaşanan yoğunluk, izdiham görüntülerini beraberinde getirdi.

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Çalışanlar yoğunluğa yetişmekte zorlandı

Bir anda yüzlerce kişinin mağazaya gelmesiyle çalışanlar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yoğunluğu yönetmek için yoğun çaba sarf etti. Beklediklerinden çok daha fazla vatandaşın mağazaya geldiğini belirten işletme yetkilileri, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, açılışın ardından gördükleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek yaşadıkları zorluğu anlattı.

Beklediklerinin çok üzerinde bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalıştık. Ancak bir hatamız, kusurumuz olduysa buradan affola diyoruz. Tekirdağ halkına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların indirim kampanyasına gösterdiği ilgi, cep telefonu kameralarına da yansıdı.