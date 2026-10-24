Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti
HaberlerGündem Haberleri Mağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti

Mağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti

24.10.2026 - 23:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

ABONE OL

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni açılan züccaciye mağazasının indirim kampanyasını duyan yüzlerce vatandaş mağazaya akın etti. Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken, çalışanlar vatandaşların taleplerine yetişmekte güçlük çekti.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süleymanpaşa ilçesinde yeni faaliyete başlayan züccaciye mağazası, düzenlediği indirim kampanyasıyla vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzlerce kişi mağazaya yönelince giriş bölümünde büyük kalabalık oluştu. Vatandaşların aynı anda mağazaya girmek istemesiyle yaşanan yoğunluk, izdiham görüntülerini beraberinde getirdi.

İLGİLİ HABER

Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu
Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Çalışanlar yoğunluğa yetişmekte zorlandı

Bir anda yüzlerce kişinin mağazaya gelmesiyle çalışanlar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yoğunluğu yönetmek için yoğun çaba sarf etti. Beklediklerinden çok daha fazla vatandaşın mağazaya geldiğini belirten işletme yetkilileri, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, açılışın ardından gördükleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek yaşadıkları zorluğu anlattı.

İLGİLİ HABER

Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Milli park ilan edilen Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Beklediklerinin çok üzerinde bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalıştık. Ancak bir hatamız, kusurumuz olduysa buradan affola diyoruz. Tekirdağ halkına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İLGİLİ HABER

Kara Kuvvetleri'nin 'Askeri Dron Yarışması'nda Türkiye şampiyon oldu
Kara Kuvvetleri'nin 'Askeri Dron Yarışması'nda Türkiye şampiyon oldu


Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların indirim kampanyasına gösterdiği ilgi, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Ticari aracın çarptığı yayaya ilk yardımı vali ve milletvekili yaptı
#Gündem

Ticari aracın çarptığı yayaya ilk yardımı vali ve milletvekili yaptı

Mağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti
#Gündem

Mağazadaki indirim izdihamı kamerada: Yüzlerce kişi aynı anda akın etti

Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu
#Gündem

Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu