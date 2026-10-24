Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

2

Takımlar, model uydu sistemlerinin tasarım, haberleşme, kontrol ve iniş kabiliyetlerini sergiledi. Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu (MİLTEG) ekibi TURKISH DEFENDERS ise final aşamasında tam puanın da üzerine çıkarak 101,47 puanlık bir skorla şampiyon oldu.