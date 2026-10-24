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GündemModel Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu
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Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

24.10.2026 - 21:25Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

11. Model Uydu Yarışması’nda Sakarya Üniversitesi ekibi 8 ülkeden 308 takım arasından sıyrılan, 101,47 puanla şampiyon oldu.

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1Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Türksat tarafından Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen ve uluslararası çapta büyük ilgi gören 11. Model Uydu Yarışması'nda, 8 farklı ülkeden katılan 308 takımın kıyasıya mücadele ettiği zorlu aşamaları gerçekleşti.

2Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Takımlar, model uydu sistemlerinin tasarım, haberleşme, kontrol ve iniş kabiliyetlerini sergiledi. Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu (MİLTEG) ekibi TURKISH DEFENDERS ise final aşamasında tam puanın da üzerine çıkarak 101,47 puanlık bir skorla şampiyon oldu.

3Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

18 ayrı görevi başarıyla tamamladılar

Yaklaşık 1870 metre irtifaya çıkarılan model uydu, görev senaryosu çerçevesinde 1010 metre irtifada taşıyıcı sistemden ayrıldı.

4Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Ayrılmanın ardından aktif iniş sistemini devreye sokan uydu, 200 metre irtifaya kadar kontrollü şekilde alçaldı.

5Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Uçuş boyunca sensörlerden elde edilen veriler, haberleşme altyapısı aracılığıyla yer istasyonuna aktarıldı. Takım, bonus görev çerçevesinde 200 metre irtifada 10 saniye boyunca havada asılı kalma görevini de gerçekleştirdi.

6Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Bu aşamada yer istasyonundan gönderilen IoT komutunun başka bir IoT modülüne aktarılması da başarıyla tamamlandı. Ekip, yarışma çerçevesinde 18 ayrı görev ile çeşitli operasyonel alt görevleri yerine getirdi.

7Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Uzmanlardan takıma tebrik

Takımın performansı, yarışmayı takip eden uzmanların da takdirini topladı. Türksat Uydu Hizmetleri Anten ve RF Sistemleri Uzmanı Göksev Kaplan Karlıklı, ekibin yarışmada belirlenen görevleri uygulamada eksiksiz yerine getirdiğini belirterek, teknik gerekliliklerin sahada başarıyla uygulanmasının önemine dikkat çekti.

8Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Danışmanlığını Prof. Dr. Uğur Arifoğlu'nun yaptığı takımda Yunus Emre Kahraman, Bilal Gültekin, Halil Bodur, Alaattin Günaydın, Çetin Kester ve Altun Karimli yer aldı.

9Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

Ekip, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Milli Teknoloji Geliştirme Topluluğu (MİLTEG) çatısı altında çalışmalarını yürüttü. Şampiyonluk elde eden TURKISH DEFENDERS takımı, yarışmada kazandıkları başarıyı Filistin halkına ithaf ettiklerini belirtti.

10Model Uydu Yarışması’nda 8 ülkeyi geride bırakan Türk ekibinden uydu şampiyonluğu

 

 

 

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