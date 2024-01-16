AK Parti Ä°BB BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, BeyoÄŸlu'nda Ä°stanbul Sanayi OdasÄ±'nÄ± ziyaret etti. AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe de ziyarette Kurum'a eÅŸlik etti. Kurum, Ä°SO YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan konuÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi. Kurum konuÅŸmasÄ±nda istihdam projelerini anlattÄ±, Ä°stanbul'un ekonomik gÃ¼cÃ¼ ve potansiyeline deÄŸindi.

"CUMARTESÄ° Ä°LÃ‡E BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYLARINI TANITMIÅž OLACAÄžIZ"



Bir basÄ±n mensubunun yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±klarÄ±, seÃ§im takvimi ve proje tanÄ±tÄ±mÄ±yla ilgili sorusunu yanÄ±tlayan Kurum, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla, teÅŸkilatÄ±mÄ±zla birlikte istiÅŸarelerimizi yaptÄ±k. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki Â Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'te Ä°stanbul'umuzun ilÃ§e belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da teÅŸrifleriyle Ä°stanbul halkÄ±na HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde tanÄ±tmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi

"ARDINDAN PROJE LANSMANINI YAPACAÄžIZ"



Kurum, yanÄ±tÄ±nÄ±n devamÄ±nda, "Bu manada inÅŸallah gÃ¼zel bir neticeyi de 31 Mart akÅŸamÄ± ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla birlikte alÄ±yor olacaÄŸÄ±z. Buna yÃ¼rekten inanÄ±yoruz, ardÄ±ndan da proje lansmanÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z zannedersem ayÄ±n 30'unda beyanname tanÄ±tÄ±mÄ± Ankara'da gerÃ§ekleÅŸecek. Biz de ilÃ§e belediye baÅŸkan adaylarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra bir proje lansmanÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. inÅŸallah onu da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te detaylÄ± bir ÅŸekilde sizlere aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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"ONLARIN DÃœMENÄ°NE SU TAÅžIMAYACAÄžIZ"



Ä°mamoÄŸlu'nun Kurum'a yÃ¶nelik sÃ¶ylemleri ile ilgili basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorusuna cevap veren Kurum, "Hemen baÅŸta da sÃ¶yledim. Biz polemikler iÃ§erisinde olmayacaÄŸÄ±z. Yani, Ekrem Bey ÅŸÃ¶yle dedi, Ekrem Bey bÃ¶yle yaptÄ±. Ä°ÅŸte efendim siyasi senaryolar veya iÅŸte ajanslar Ã¼zerinden kurulan senaryolar Ã¼zerinden biz konunun iÃ§inde olmayacaÄŸÄ±z. Yani onlarÄ±n dÃ¼menine su taÅŸÄ±mayacaÄŸÄ±z. Bu konu Ä°stanbullularÄ±n meselesi deÄŸil Ã¶ncelikle bunu sÃ¶yleyeyim yani Ä°stanbullularÄ±n bÃ¶yle bir derdi yok. Ä°stanbullularÄ±n bÃ¶yle bir sorunu yok." dedi.

"CUMHURBAÅžKANIMIZLA Ã‡ALIÅžMAKTAN ANCAK Ä°FTÄ°HAR EDERÄ°M"



Kurum yanÄ±tÄ±nda, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã¶ncelikle onlarÄ±n bildiÄŸi, birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Genel BaÅŸkanlara benzemez. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z tecrÃ¼besiyle, vizyonuyla, bir dÃ¼nya lideri, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, kabul etmiÅŸ. GirdiÄŸi tÃ¼m seÃ§imleri kazanmÄ±ÅŸ, 21 yÄ±ldÄ±r girdiÄŸi tÃ¼m seÃ§imlerde milletin takdirini almÄ±ÅŸ. Bir dÃ¼nya lideridir ve biz SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla Ã§alÄ±ÅŸmaktan ancak iftihar ederiz" ifadelerini kullandÄ±.

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"BÄ°ZE BUNU SÃ–YLEYENLERÄ°N KÄ°MÄ°NLE KONUÅžTUÄžUNU MÄ°LLETÄ°MÄ°Z Ã‡OK Ä°YÄ° BÄ°LÄ°YOR"



Murat Kurum, "Ben, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n adayÄ± olarak SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla konuÅŸurum istiÅŸare eder, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼m, fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunurum ve bununla da az Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi iftihar ederim. Tabi bize bunu sÃ¶yleyenlerin kiminle konuÅŸtuÄŸunu milletimiz Ã§ok iyi biliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ONLAR BIRAKIN YABANCI BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LERLE GÃ–RÃœÅžMEYE DEVAM ETSÄ°NLER"



Kurum, "Biz, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyip de yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerle mi gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz? DÄ±ÅŸ mihraklarla burada bu manada Ã¼lkemiz geleceÄŸi adÄ±na, vatandaÅŸÄ±mÄ±z adÄ±na, onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi sufle aldÄ±klarÄ± yerlerle mi gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz? Biz temsilcisiyle, cumhurun temsilcisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam edeceÄŸiz. Onlar bÄ±rakÄ±n yabancÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam etsinler. Onlar sufle aldÄ±ÄŸÄ± yerlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam etsinler. Biz Ä°stanbul'a odaklanacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'un meselelerine odaklanacaÄŸÄ±z ve siyasi senaryolar Ã¼zerinden, ajanslarda kurulan tezgahlarÄ±n ortaÄŸÄ± olmayacaÄŸÄ±z. Bu tezgahlara dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz. Yani, istedikleri Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapsÄ±nlar. Biz sokaktayÄ±z, milletin sorunlarÄ±yla iÃ§ iÃ§eyiz. Milletin dertleriyle dertleniyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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