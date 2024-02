AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Fırınlarda ‘pazar tatili' uygulamasına geçeceğiz

İstanbul’u emek, ekmek ve esnaf dostu yönetime yeniden kavuşturacaklarını belirtirken, İstanbul’da ekmeğin ucuzlatılacağı müjdesini verdi. Kurum, “Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz, İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar’da fırıncılar ile bir araya geldi.

"FIRINCI ESNAFIMIZ, COVİD SALGINI DÖNEMİNDE KAHRAMANLAŞMIŞTIR"

Konuşmasında 5 yıllık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde fırıncı esnafı ile birlikte çalıştıklarını belirten Kurum, “Bizim fırıncı esnafımız, COVİD salgını döneminde kahramanlaşmıştır. Depremlerde, sellerde, yangınlarda milletimiz için; yeri geldiğinde kendi hayatını unutmuştur. Sıcak ekmeğini çıkarmış, milletin zor zamanında yanına koşmuştur. Hele hele asrın felaketinde gösterdiğiniz özveriyi, insanımızın yanına koştuğunuz o anları asla unutamayız. Ben her birinize gerek afetzede kardeşlerimize, gerekse İstanbul’umuza, insanımıza ve milli ekonomimize verdiğiniz destekler için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

"AFETLERDE SICAK EKMEK ÇIKARACAK MOBİL EKMEK FIRINLARINI KURACAĞIZ"

Deprem ve afetlerde vatandaşların sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşılamak için her mahalleye yetecek mobil ekmek fırınlarının kurulacağını söyleyen Kurum, “Biz bir deprem ülkesiyiz. Bu şehirde deprem tehlikesini bilerek yaşamak zorundayız. Depreme hazırlık bizim en önemli gündemimiz. Bu anlamda fırıncı kardeşimize şunu söylemek istiyorum. Biz afetin ilk anında vatandaşımıza her türlü hizmetleri verebileceğimiz bir anlayışla çalışacağız. İlk yardım, arama kurtarma, ilk 6 saatte barınma ihtiyaçlarını giderecek, bir taraftan da iaşe ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un her mahallesine ilk günde sıcak ekmek çıkaracak mobil ekmek fırınlarını sizlerle birlikte kuracağız. Çünkü afet anlarında vatandaşımıza sıcak bir çorba, sıcak bir ekmek verebilmek çok değerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 39 ilçesine, 964 mahallesine yetecek mobil ekmek fırınlarını buradaki değerli esnafımızla birlikte kuracak.” ifadelerini kullandı.

"FIRINCILIK SEKTÖRÜNDE HEM ÇALIŞANLAR HEM DE VATANDAŞIMIZ İÇİN ÇÖZÜMLERİMİZ, PROJELERİMİZ HAZIR"

İstanbul’da 5 yıldır yaşanan sorunları çok iyi bildiklerini dile getiren Kurum, “Gittiğim her ilçede, fırıncı kardeşlerimi dinledim, çözümlerimi anlattım. Ve inanın, yanlarından hep dualarla ayrıldım. Bu bir şuur meselesidir. Esnafla, milletle bir olma duygusudur. Biz zaten 22 yıldır, insanımızın derdini hep kendi derdimiz bildik. Hiçbir soruna sırtımızı dönmedik. Sorun üreten değil, daima çözümün tarafında olduk. Fırıncılık sektöründe de; hem çalışanlar hem de vatandaşımız için çözümlerimiz ve projelerimiz tamamen hazır.” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"FIRINLARIMIZI İSTANBUL'UN ŞANINA YARAŞIR STARDARTLARA ULAŞTIRACAĞIZ"

Göreve gelir gelmez emekçiye sırt dönülen 5 yılı unutturacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “1 Nisan’dan itibaren İstanbul gibi yüksek standartları ve talebi olan bir şehirde; biz de fırınlarımızı, İstanbul’un şanına yaraşır standartlara ulaştıracağız. Dertler bitsin, yüzler gülsün diye; 1 Nisan’dan itibaren sözlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışacağız.” dedi.

"EKMEK FİYATINDA STANDARDI SAĞLAYACAĞIZ"

Ekmek fiyatlarında standardı sağlayacaklarını belirten Murat Kurum, ruhsatsız çalışan fırınlar için de harekete geçeceklerini sözlerine ekledi. Kurum, “Biz fırınlarımızda yetersiz denetim ve kontrollerle hiçbir yere varamayız. İstanbul’un mührünü aldığımızda; ekmeğimizin her zaman aynı yüksek kalitede ve altını çizerek söylüyorum, ekmek fiyatında standardı sağlayacağız. İstanbul’umuzun bazı bölgelerinde başına buyruk şekilde çalışan fırınları tek tek biliyorum. Fırıncılar Odamızın denetimi dışında, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bu işletmelerden hepiniz şikâyetçisiniz. Daha fazla mağdur olmanıza asla izin vermeyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren; İstanbul’da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak.

İşletme Kayıt Belgesi olmayan dükkânların, bu belgeyi almaları hususunda da teşvik edici girişimlerimizi süratle yapacağız. Fırıncılık sektöründeki rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesi için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi.

"FIRINCILIK OKULUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ, 'PAZAR TATİLİ' UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Fırıncılık sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının çözümü için de çalışacaklarını söyleyen Kurum, “Bu anlamda meslek eğitimleri, mesleki rehberlik hizmetlerimizi artıracağız. Bu problemi de süratle çözeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimiz döneminde açılan Davutpaşa’daki fırıncılık okulumuzu güçlendireceğiz. Bu okulumuzda fırıncı esnafımıza eğitimler verecek, ustalarımızı sertifika sahibi yapacağız.

Fırıncılık sektöründe çalışan işçi kardeşlerimiz yeterince dinlenemiyorlar, yavrularına vakit ayıramıyorlar. Buna dair de planımız hazır. ‘Pazar Tatili’ uygulamasını aşamalı olarak, siz değerli kardeşlerimiz için uygulamaya geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.

entsel dönüşüm çalışmaları kapsamında eski fırın dükkanlarının da yenileneceğini söyleyen Kurum, “Bu süreçte bin bir emekle kazandığınız ruhsat haklarınızı sonuna kadar koruyacağız. Bunun için de gerekli düzenlemeleri yapacağız.” dedi.

Sektörün dengesiz fiyatlardan etkilenmemeleri adına fiyat tarifelerinin zamanında yapılması için dijital uygulamalar geliştirileceğini belirtti.

"İSTANBUL'DA EKMEĞİ UCUZLATACAĞIZ"

Ekmek fiyatlarının vatandaşları zorlamayan bir aralıkta olmasını temin edeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, “Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Biz yola çıkarken ne dedik? Halkın başkanı değil halkın dostu, halkın evinin evladı olacağız dedik. O zaman bir evladın ne yapması gerekirse, biz de onu yapacağız. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz. İstanbul’da ekmeği beraberce ucuzlatacağız.” dedi.

"EMEK, EKMEK VE ESNAF DOSTU YÖNETİME; İSTANBUL'UMUZU YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm üretim sürecinin masaya yatırılacağını söyleyen Murat Kurum, “Anadolu’daki tüm üreticilerimizle, çiftçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedariği ve nakliyeyi ucuzlatacağız. Fırıncı kardeşlerimize Toprak Mahsulleri Ofisi’mizden ucuz ve kaliteli un tedariği sağlayacağız. Böylece İstanbul’da ekmek fiyatı düşecek, halkımızın güzel yüzü, yeniden gülecek. 5 yıldır tek bir emaresi bile görülmeyen emek, ekmek ve esnaf dostu yönetime; İstanbul’umuzu yeniden kavuşturacağız.” diyerek konuşmasına devam etti.

İstanbul’un sorunlarını çözmek için çalışacaklarını, hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmayacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “50 günü aşkın süredir, yollardayız. İstanbul’un sorunlarının çözümü için bir irade ortaya koyuyoruz. İstanbul’un iki temel meselesi var. Biri deprem biri ulaşım. Biz yaşadığımız afetlerde gittik, milletimizle yan yana olduk. Milletimize sözler verdik, o sözleri tuttuk. Bundan sonra da aynı anlayışla İstanbul’da 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. Diğer taraftan yollarımızla, tünellerimizle, metro metrobüs hatlarımızla trafik çilesini sonlandırmak için çalışacağız. Bizi aradığınız zaman biz hiçbir zaman iftiraların, bahanelerin arakasında olmayacağız. Bizi aradığınız zaman bir elimizle Bağcılar’da metro şantiyesinde çalışırken bir elimizle kentsel dönüşüm sorunlarını giderirken bulacaksınız. Bir elimizle İstanbul’un sorunlarını çözerken bir elimizle İstanbul’un gençleri için çalışırken bulacaksınız. Çünkü bir kere millete hizmet aşkı sizi sardı mı, artık o kutlu dert sizi yollara düşürür. Evet, biz İstanbul için dertliyiz. Derdi olmayanlar, bizi anlayamazlar. Bir hocamızın da dediği gibi; ‘Rüyası olmayanın projesi, projesi olmayanın geleceği olmaz.’ Evet, bizim rüyamız, ‘Yeniden Mutlu bir İstanbul’dur.” dedi.

