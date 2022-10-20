AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.