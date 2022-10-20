GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

20.10.2022 - 19:43 | | İHA
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç Cebrayıl’den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

GÜNCEL HABERLER

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

TOGG'da son hazırlıklar tamam! Gözler kritik tarihe çevrildi

TOGG'da son hazırlıklar tamam! Gözler kritik tarihe çevrildi