AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan CNN TÜRK'te açıkladı! Ankaralılara metro projesi müjdesi

Altınok, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışmalar iyi gidiyor. Sokaklardayız, Ankara'mızın her köşesindeyiz. Sokak iyi, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Seçim bürolarımızın açılışını yapıyoruz, muhtarlarımızla toplantılar yapıyoruz.

Ankara'mızın öncelikli olan projelerimiz var. Ankara'mızı ayağa kaldırma zamanı. Toplumun her kesimine dokunacak projelerimiz var. Biz Ankara'yı iyi biliyoruz. Şehrin her noktasını biliyoruz; köylerinden merkeze kadar. Yaptığımız çalışmalar var. Ulaşım ciddi bir problem. Böyle giderse 2-3 yıla İstanbul'u geçeceğiz. Yeni yollarla, ulaşım ağları ile çözeceğiz.

METRO HATTI 2024 YATIRIM PROGRAMINDA

Havaalanından merkeze metrosu olmayan çok az kentlerden Ankara. Metro hattı projemiz 2024 yılı yatırım programına alındı. En kısa sürece gece gündüz demeden çalışılacak. Bakanlığımız yapacak bunu ve başkentimize kazandırılacak. Dikmen'de ciddi nüfus artışı var. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Bir bölümünü bakanlık bir bölümünü biz yapacağız. Ciddi bir trafik artışı var Ankara'da. Otobüsler tıklım tıklım, yeni otobüsler alacağız. Elektrikli olacak otobüsler. Maliyetimizi üçte 2 azaltacak. EGO batak. 17 şirket var hepsi batak. En önemli gider akaryakıt. Elektrikli otobüsle giderimiz azalacak. Yeşil, temiz bir çevre aynı zamanda.

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Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Bir bölümünü bakanlık bir bölümünü biz yapacağız. Ciddi bir trafik artışı var Ankara'da.

Gençlerle konuşuyorum; en yakın arkadaşım çocuklar ve gençlerdir. Onlara birçok işler yaptık. Çocuklarımız mutlu. Bu teknoloji merkezlerini çoğaltacağız. Bilişim, silikon vadisi... Uygun yerlerde kütüphaneler yapacağız. 1000 öğrencimize destek veriyoruz. Ankara Büyükşehir'de 10 bin gencimize burs vereceğiz. Ankara kültür ve sanatın başkentiydi. Ankara'da yetişen İstanbul'a giderdi. Gençlerimize gelecek sunmak lazım. Okullarını bitirdikten sonra işe girebilecek miyiz, böyle bir dertleri olmayacak.

Bu şehre ormanlar yapacağız. Yeşil alanlarımızı ne ticarete ne sanayiye açtık. Hiçbir belediyede açtığımız havuz gibi havuz yok.

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ÖĞRENCİLERİMİZ ANNE YEMEĞİ YİYECEK

Kültürlü, okuyan bir nesil yetiştirmeliyiz. Anne öğrenci lokantalarını açacağız. Anne yemekleri olacak. Öğrencilerimiz anne yemeği yiyecek. 23 yerleşkemiz var Ankara'da. Kahvaltılarını, çorbalarını, meyve sularını vereceğiz. Entegre tesislerimizi kuracağız Ankara'da. Kendi çiftliğimizde ürettiğimiz sütleri vereceğiz. Süt, yoğurt, ayran açacağımız noktalarda daha uygun fiyatlarla verilecek.

94 yılında bir belediyede engelli üretim ve eğitim merkezi açtık biz. Eğitim, üretim projelerimiz var. Engelli çocuklarımızın en büyük sıkıntısı, anne baba öldükten sonra çocuklarımız ne olacak. Bakım merkezlerimizin sayısını artıracağız. Engelli vatandaşlarımızla ilgili birçok merkez vardı.

Birçok müze projelerimiz var. Vatandaşlarımızın saatlerce gezeceği müze projemiz var. Türkiye Yüzyılı'nda dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getireceğiz

Cumhuriyet Kulemiz başkentimize muhteşem bir eser. Keçiören Belediyesi imkanları ile yapıldı. Ata Kule'ye göre daha çok aktivite olan yer. Çocukların seveceği bir kule. 18 Mart şehitler günümüz. Atatürk Ankara'ya geldiğinde Keçiören'e geliyor. Burayı hem Ankara'mıza hem Türkiye'mize kazandırmış olacağız.

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