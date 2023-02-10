AFAD'dan "Depremzedelerin AFAD kartı almaları gerek" iddialarına yalanlama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulan 'afetzede vatandaşlarımızın durumlarını gösterir bir AFAD kartı almaları gerektiği' iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili AFAD Başkanlığı tarafından 8 Şubat 2023 tarihinde kamuoyuna bilgilendirme yapılmış olup bu hususta; bulundukları illerden ayrılmak isteyen ve barınma ihtiyacı olan afetzedelerimizin gideceği iller, diğer illerin barınma kapasitesi de düşünülerek planlanmış olup, depremin etkili olduğu 10 ilimizde ilan edilen tahliye noktalarından yürütülmektedir. Kendi imkanları ile veya tahliye noktasında tahsis edilen araçlarla afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, gittikleri illerde barınma sıkıntısı çekmemesi için 10 ilimizde belirlenen tahliye noktalarına bildirim yapmaları gerekmektedir. Tahliye noktalarında, vatandaşlarımıza illerimizin barınma kapasitesi dikkate alınarak yönlendirmeler yapılacak ve gidecekleri illerde Valiliklerimizce oluşturulan komisyonlar tarafından barınma ihtiyaçları karşılanacaktır. Başvuru esnasında, afetzedelerin durumunu gösterir bir belge talep edilmesi söz konusu değildir; başvuru sonrasında da AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmemektedir. 8 Şubat 2023 tarihinde AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeden önce kendi imkanlarıyla tahliye noktalarına başvuru yapmadan ayrılmış olanlar, gittikleri illerde valiliklere başvurmaları halinde, ikamet durumlarına bakılarak oluşturulan komisyon birimlerince belirlenen barınma alanlarına yönlendirileceklerdir. Tüm bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi, tahliye konusunda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, ilan edilen tahliye noktalarına başvuru yapmadan yola çıkılmaması; bu zorlu dönemde sadece resmi birimlerce yapılan açıklamalara itibar edilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.