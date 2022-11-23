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AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı!

Düzce ilinin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki bir çok ilde hissedildi. AFAD depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı.

23.11.2022 - 12:57 |
AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki depreminin ön değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda, "Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi. İşte AFAD tarafından hazırlanan Düzce depremi raporundaki detaylar...

AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

Raporda, "23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi.

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Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." denildi.

AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur."

AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

"Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür."

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

DEPREMİN ŞİDDETİ

Raporda, "Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır." denildi.

AFAD Düzce depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

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