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Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

19.10.2026 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Erzurum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Ramiz Bulut, vardiyalı işinden arta kalan zamanlarında fil ve mamut dişi, Oltu taşı ve ahşabı işleyerek tespihlere farklı bir anlam kazandırıyor. 14 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını 6 yıldır tespih işlemeciliğiyle sürdüren Bulut, sipariş üzerine gelen tespihleri yaptığı ince işçilik ve göz nuru işlemelerle özgün eserlere dönüştürüyor.

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1Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

Vardiyalı güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramiz Bulut, boş zamanlarını tespih işlemeye ayırıyor. Ahşap oymacılığına 14 yıl önce başlayan Ramiz Bulut, bir arkadaşının yönlendirmesiyle 6 yıl önce tespih işlemeciliğine yöneldi. Çalışmalarında Oltu taşının yanı sıra fil ve mamut dişi ile ahşabı da kullanan Bulut, tespihlerin taşlarını tek tek işleyerek gül, bayrak, Osmanlı Tuğrası gibi çeşitli motifler ortaya çıkarıyor.

2Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

Ramiz Bulut'un çalışmalarında tespihin taşlarının yanı sıra imame bölümleri de işleniyor. İmame gruplarının yapımı 3-5 gün içerisinde tamamlanırken, 33 taşı ve imamesi birlikte işlenen tespihler 1 ila 1,5 ayda hazırlanıyor. Belirli bir konu üzerine yapılan ve daha detaylı işlemeler içeren tespihlerin tamamlanması ise 4-5 ayı buluyor.

3Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

Çevresinden ve koleksiyonerlerden gelen siparişler üzerine çalışmalar yapan Bulut, her tespih üzerinde farklı işlemeler gerçekleştirerek eserleri kişiye özel ve dünyada tek hale getiriyor.

4Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Ramiz Bulut, "Vardiyalı çalıştığımız için boş zamanlarımda tespih üzerine nakış yapıyorum. Yaptığımız çalışmalar hikâyesi olan çalışmalar. Yani daha önceden yapılmamış, konulu çalışmalar yapıyoruz. 14 yıl önce ahşapla tevafuk olarak başladım ve son 6 yıldır da tespih üzerine bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bu işe başladım. Ağaç grupları, diş grupları dediğimiz, Oltu taşı üzerinde çalışıyorum. Yani genel olarak çalışmalarım bu yönde. Tespihlerin hepsini işleme ve imame grubu dediğimiz iki ayrı çalışmalar yapıyoruz. İmame grupları 3-5 gün içerisinde bitirebiliyorum ama oyma, 33 taşı ve imamesini işlediğim tespihler 1-1,5 ayımı alıyor. Konu üzerine işleme yaptığım tespihler ise 4 ila 5 ay sürüyor" diye konuştu.

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