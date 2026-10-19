Erzurum'da üretiyor, dünyada tek! Nöbetten çıkıp tezgah başında saatlerce işliyor, bitmesi 5 ay sürüyor

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Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Ramiz Bulut, "Vardiyalı çalıştığımız için boş zamanlarımda tespih üzerine nakış yapıyorum. Yaptığımız çalışmalar hikâyesi olan çalışmalar. Yani daha önceden yapılmamış, konulu çalışmalar yapıyoruz. 14 yıl önce ahşapla tevafuk olarak başladım ve son 6 yıldır da tespih üzerine bir arkadaşımın yönlendirmesiyle bu işe başladım. Ağaç grupları, diş grupları dediğimiz, Oltu taşı üzerinde çalışıyorum. Yani genel olarak çalışmalarım bu yönde. Tespihlerin hepsini işleme ve imame grubu dediğimiz iki ayrı çalışmalar yapıyoruz. İmame grupları 3-5 gün içerisinde bitirebiliyorum ama oyma, 33 taşı ve imamesini işlediğim tespihler 1-1,5 ayımı alıyor. Konu üzerine işleme yaptığım tespihler ise 4 ila 5 ay sürüyor" diye konuştu.