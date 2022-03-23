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AFAD çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ücretsiz toplu taÅŸÄ±ma! Bugün baÅŸlÄ±yor

BugÃ¼nden itibaren AFAD Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± toplu taÅŸÄ±madan Ã¼cretsiz olarak yararlanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AFAD taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda istihdam edilen personelin 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaÅŸÄ±m hizmetlerinden Ã¼cretsiz yararlanmalarÄ±na iliÅŸkin karara imza attÄ±.

23.03.2022 - 08:41 |
AFAD çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ücretsiz toplu taÅŸÄ±ma! Bugün baÅŸlÄ±yor

AFAD'Ä±n taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanlar Toplu UlaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ± Ã¼cretsiz kullanmaya baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karar bugÃ¼n itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

2022 ve 2023 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 6. DÃ¶nem Toplu SÃ¶zleÅŸme kapsamÄ±nda, Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n taÅŸra teÅŸkilatÄ±nda istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde gÃ¶ren alan resmi Ã¼niformalÄ±, arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ± ile bunlarÄ±n kurduklarÄ± birlik, mÃ¼essese, iÅŸletme ve ÅŸirketlerce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len toplu taÅŸÄ±ma hizmetlerinden 31/12/2023 tarihine kadar Ã¼cretsiz yararlanabilecekler.

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AFAD Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Ã¼cretsiz toplu taÅŸÄ±ma BugÃ¼n baÅŸlÄ±yor

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