Adaylık için karar vakti! Muharrem İnce çekilecek mi?

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

İki liderin basına kapalı olarak gerçekleşen toplantısı 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve İnce kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İnce'ye çağrısına olumlu yanıt verdiği ve kendilerini ağırladığından dolayı teşekkür etti.

SON KULİS BİLGİLERİ

Peki görüşmenin ardından bugün kulislerde neler kouşuluyor? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini paylaştı;

İki parti arasında süreç 'bitti' diyemeyiz. Bana verilen mesajlara bakarsak '24 saat siyasette uzun bir durum' deniyor. Her şey olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Ama bugün 17.00'ye kadar bir süreç de işleyebilir. Göreceğiz.

CHP cephesindeki yaklaşıma baktığımda 'Görüşme çok nezaketli geçti' deniyor. Birbirlerine 'Sayın Genel Başkan' diye ifade ettikleri vurgulanıyor. 'Gerginlik olmadı. Aksine eski günler de yad edildi. Hoş bir sohbetti' deniyor. YaniCHP'de olumlu bir atmosfer var. Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerle yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiği 6'lı masanın ortak politikalar metnini, adaylaşma sürecini uzun uzun anlattığı ifade ediliyor.

'Ama bir iş birliği veya herhangi bir teklif anlamına gelecek herhangi bir cümle kurmadı. İma dahi etmedi' ifadesi var. Neden? 'Bunu kendine yakıştırmadı' diyor CHP cephesi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun görüşme sonrası kurmaylarına da bir Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığına kendine layıkgören birinin bir başka Cumhurbaşkanı adayıyla pazarlık edebileceğinin düşünülüyor olması çok üzücü, çok şaşırtıcı' dediği ifade ediliyor.

Dolayısıyla iki Cumhurbaşkanı adayı olarak bir pazarlık bir alış veriş içerisinde oldukları gibi bir görüntünün yansımaması için Kılıçdaroğlu'nun hassas davrandığı ifade ediliyor. 'Şu an üzerinde anlaşılmış bir şey yok. Evet, bir pazarlık yok.' Bu dense de CHP cephesinden 'Siyasette 24 saat çok uzun. Liderlerin bıraktığı yerden her şey olabilir. Hiçbir şey de olmayabilir.' mesajları veriliyor şu aşamada.

"GEL, KATIL, DESTEK VER" GİBİ BİR TALEP YOK"

Akşener'in 'Dayatma var' diyerek masadan kalkmas ve sonrasın çok sert açıklamalar yapması, 'Her şey bitti' denildiği noktada yeniden temasın başlaması ve 6 Mart'taki 6'lı masa toplantısından sonra bir kaç saat önce el sıkışılması... Ankara'da böyle bir süreç yaşandı. Siyasette hakikaten 24 saat uzun. Bir kaç saat, bir kaç dakika bile çok kıymetli. Dolayısıyla Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede her hangi bir teklif yok. 'Gel', 'Katıl', 'Destek ver' gibi bir talep de yok. Hiçbir şey yok. Ama 'Her şey bitti gibi de durmuyor' diyor CHP kurmayları.

'Belki bu kez sonuç almak çok kolay değil. Daha zor görünüyor Muharrem İnce'nin verdiği mesajlara bakarsak. Ama benim izlenimim CHP mucizeyi zorlayacak gibi duruyor. Böyle bir yaklaşım var.

MEMLEKETİN PARTİSİ NE DİYOR?

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu ile de konuştum. 'Memleket Partisi'ndeki atmosfer ne?' diye sordum. O da aynı şekilde görüşmenin çok formel bir ortamda geçtiğini anlattı. '1 saatlik bir sohbet oldu' dedi. 'Ama seçim sürecine ilişkin ne bir iş birliği, ne başka bir şey konuşulmadı. İma bile edilmedi' dedi. Memleket Partisi'nde de atmosfer olumlu.

'Peki bugün bir temas olur mu?' diye sordum Mevlüt Dudu'ya. 'Böyle bir beklentimiz yok. Dünkü görüşmeden sonra da böyle bir ortam oluşmadı. Yine de bugün bir teklif gelirse partinin yetkili kurulları değerlendirir' ifadesini kullandı.