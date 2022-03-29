GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAçık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay süreyle uzatıldı
HaberlerGündem Haberleri Açık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay süreyle uzatıldı
ABONE OL

Açık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay süreyle uzatıldı

Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.

29.03.2022 - 10:25 |
Açık cezaevi hükümlülerinin Covid-19 izinleri 2 ay süreyle uzatıldı

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş
İlgili Haber
Gürbulak'ta 622 kilo metamfetamin, TIR'la İran'dan Türkiye'ye sokulmak istenmiş
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yeni operasyon!
İlgili Haber
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yeni operasyon!
Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...
İlgili Haber
Nisanda kar yağışı açıklaması! Meteoroloji son dakika ile duyurdu! Yoğun olacak, hava tersine dönüyor ve...
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İlgili Haber
Ankara'da flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İlgili Haber
Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı
İlgili Haber
İstanbul'da helikopter destekli operasyon! Çok sayıda gözaltı

 

GÜNCEL HABERLER

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Sıradaki Haber
Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Sıradaki Haber
Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Sıradaki Haber