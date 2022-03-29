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Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

29.03.2022 - 08:48 | | Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğrencilere mahrem imamlık yapan, ardışık arama usulü ile mahrem imamlarla iletişime geçen, Bank Asya'da hesap artırımı yapan ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan aralarında ihraç polis ve ihraç öğretmenlerin de olduğu 15 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, belirlenen 15 adrese, sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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